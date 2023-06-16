Даниил Денисов: Удаление с «Химками»? Кукуляк ничего не объяснил

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал своё спорное удаление в матче с «Химками» в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Я вообще в шоке. Кукуляк достает вторую желтую. Я подхожу, пытаюсь услышать объяснения с его стороны, но не услышал ничего конкретного. Ушел в раздевалку, посмотрел эпизод. Все стало понятно», — цитирует Денисова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 20-летний футболист принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, по итогам сезона «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ.