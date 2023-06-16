​Жирков хочет быть тренером, но не главным

Известный в прошлом футболист национальной сборной России Юрий Жирков сказал несколько слов о возможном начале тренерской карьеры.

По словам Жиркова, он согласился на поступившее из Российского футбольного союза предложение об обучении на тренера. Жирков предположил, что набор должен открыться в августе.

«Интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным», - высказался 39-летний Жирков, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Последним клубом в игровой карьере Юрия Жиркова были «Химки». За эту команду Жирков играл во второй части сезона 2021/2022.