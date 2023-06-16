Бывший игрок «Зенита» и других команд РПЛ Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о российских молодых тренерах.

«На самом деле и Игнашевич, и Калешин, и Евсеев - заслуженные тренера. Им тяжело прорваться, я не знаю почему. Мы не берём наших ребят с российским гражданством и нет такого доверия. Однозначно, в этом есть агентские вещи. Мне очень жаль, что нашим молодым специалистам не дают работать. Поэтому они сегодня доказывают в Первой лиге. Вадим Евсеев тоже прошёл Первую лигу и сейчас уже в РПЛ. Будем надеяться, что на них будут больше взглядов со стороны руководства наших команд», — сказал Деменко.

43-летний Сергей Игнашевич вывел калининградскую «Балтику» в Премьер-лигу после одного сезона работы в команде. Клуб не выступал в чемпионате России 25 лет.

47-летний Вадим Евсеев начал сезон в ярославском «Шиннике». В конце сезона он возглавил воронежский «Факел», и благодаря работе специалиста команда осталась в Премьер-лиге.

44-летний Евгений Калешин вместе с «Акроном» дошёл до полуфинала Кубка России, где по пенальти команда проиграла «Краснодару». На пути к полуфиналу «Акрон» победил все московские команды, с которыми встречался: «Торпедо», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».