Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Мне жаль, что нашим молодым тренерам не дают работать» эксклюзив

16 Июня 2023 • 16:55 Комментировать (1)

Бывший игрок «Зенита» и других команд РПЛ Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о российских молодых тренерах.

«На самом деле и Игнашевич, и Калешин, и Евсеев - заслуженные тренера. Им тяжело прорваться, я не знаю почему. Мы не берём наших ребят с российским гражданством и нет такого доверия. Однозначно, в этом есть агентские вещи. Мне очень жаль, что нашим молодым специалистам не дают работать. Поэтому они сегодня доказывают в Первой лиге. Вадим Евсеев тоже прошёл Первую лигу и сейчас уже в РПЛ. Будем надеяться, что на них будут больше взглядов со стороны руководства наших команд», — сказал Деменко.

43-летний Сергей Игнашевич вывел калининградскую «Балтику» в Премьер-лигу после одного сезона работы в команде. Клуб не выступал в чемпионате России 25 лет.

47-летний Вадим Евсеев начал сезон в ярославском «Шиннике». В конце сезона он возглавил воронежский «Факел», и благодаря работе специалиста команда осталась в Премьер-лиге.

44-летний Евгений Калешин вместе с «Акроном» дошёл до полуфинала Кубка России, где по пенальти команда проиграла «Краснодару». На пути к полуфиналу «Акрон» победил все московские команды, с которыми встречался: «Торпедо», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Факел Балтика Сергей Игнашевич Максим Деменко Евгений Калешин Вадим Евсеев РПЛ Акрон Первая лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KLINSMANN
16 Июня 2023 в 17:18
Ну так всё правильно, берёшь небольшой клуб - двигаешь в РПЛ и дальше в лигу чемпионов! Странно как-то без опыта сразу в топ-клубы РПЛ метиться
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
18:20 · Россия. Премьер-лига
Петржела посоветовал Кузяеву бежать из «Зенита»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Рианчо сообщил, что испанские клубы следят за Абаскалем
18:00 · Россия. Премьер-лига
Источник: Защитник «Химок» Антич перебрался в сербский топ-клуб
17:56 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил о вероятном возвращении Бистровича в ЦСКА
17:31 · Россия. Премьер-лига
​Губернатор Калининградской области высказался о цели «Балтики» в РПЛ
17:25 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, останется ли Чистяков в «Зените»
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Павел и Мария Погребняк разошлись
17:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова: Из «Локомотива» со мной никто не общался
17:12 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков — о Дзюбе: «Именно у таких дядек и учится молодёжь» 1
17:02 · Россия. Премьер-лига
Евгений Чернов отреагировал на информацию о переходе в «Ростов»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Лангович подписал новый контракт с «Ростовом» 1 официально
16:53 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Если у Кузяева есть возможность играть в чемпионате Турции, то это неплохой вариант»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Назван новый клуб Евгения Чернова
16:35 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что в клуб по Флорентину никто не обращался
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Лунёв проиграл дело и не получит денег от «Зенита»
Все новости
Рекомендуем