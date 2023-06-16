​Литвинова признали лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне

Полузащитник Руслан Литвинов был признан лучшим молодым футболистом «Спартака» в завершившемся сезоне. Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба.

Также отмечается, что Литвинов занял второе место в голосовании за лучшего игрока «красно-белых» в сезоне.

В сезоне 2022/2023 Руслан Литвинов провёл за «Спартак» 34 матча. В них полузащитник забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров. Литвинов является воспитанником академии «красно-белых».

Напомним, что «Спартак» в чемпионате России занял третье место, пропустив вперёд «Зенит» и ЦСКА.