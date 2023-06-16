Алан Эспиноса, агент полузащитника ПАОКа Дугласа Аугусто, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о переходе своего клиента в российский «Краснодар».

«Интерес от «Краснодара»? Дуглас Аугусто провел великолепный сезон за ПАОК и логично, что к нему есть большой интерес со стороны других клубов. Указывать конкретные команды мне бы не хотелось», – заявил агент.

Отметим, что Дуглас Аугусто в последнем розыгрыше чемпионата Греции отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает полузащитника в 4,5 миллионов евро.