​Агент подтвердил интерес «Спартака» к Морелосу

Нападающий «Рейнджерса» Альфредо Морелос действительно находится в сфере интересов «Спартака». Об этом рассказал его агент – Мартин Каманьо.

«Да, «Спартак» действительно связывался со мной по поводу трансфера Альфредо. Но больше я ничего не могу сказать», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Альфредо Морелосу на днях исполнится 27 лет. Колумбийского нападающего специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 7 миллионов евро.

В 45 матчах сезона 2022/2023 Морелос записал на свой счёт 12 голов и 7 голевых передач на партнёров. За «Рейнджерс» футболист играет с лета 2017 года.