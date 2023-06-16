​Канчельскис рассказал, где может получить работу на следующей неделе

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался насчёт своего будущего. Стоит сказать, что Канчельскис уже давно не тренировал – в октябре 2020 года он покинул клуб «Навбахор» после второго периода работы.

По словам Канчельскиса, его тренерское будущее будет определяться на следующей неделе.

«Если всё будет нормально, то буду работать с командой из азиатской части постсоветского пространства. Хорошо, что есть предложения по работе», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих станицах sport24.

Добавим, что карьеру футболиста Андрей Канчельскис завершил в конце 2006 года.