В главных слухах недели вы узнаете, какую сумму будет платить Криштиану Роналду Джорджине Родригес в случае расставания, и что за хитрый план по трансферу в «Реал» придумал Килиан Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду дорого заплатит за расставание

На днях в прессе появилась информация о том, что между Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес имеется заключённый добрачный контракт. Его звёздная парочка якобы подписала ещё после первой беременности девушки. Контракт защищает финансовые активы футболиста, но и Джорджина тоже не в обиде. В договоре прописано, что она пожизненно будет получать от Криштиану выплаты в 100 тысяч евро в случае разрыва отношений. Также при таком раскладе за Родригес останется семейный дом в Испании.

«ПСЖ» нашёл замену Месси

«ПСЖ» по итогам лета может потерять всех своих звёзд атаки. Месси уже ушёл, Мбаппе может уйти, как и Неймар, которого вроде как выставили на трансфер. Очевидно, парижане хотят сколотить более сбалансированную команду. При этом клуб смотрит и на признанных звёзд. По слухам, президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи работает над трансфером Мохамеда Салаха. Есть информация, что аль-Хелаифи в Марокко провёл очередную встречу с Салахом и предложил ему заменить в клубе Месси. Сложно сказать, согласится ли египтянин перебраться в Париж из Ливерпуля.

Почему «Спартак» расстаётся с Мележиковым

Всё идёт к тому, что «Спартак» объявит об уходе Евгения Мележикова с должности генерального директора клуба. В прессе появилась информация о том, что основная причина ухода Мележикова с этого поста заключается в его разногласиях с Полом Эшуортом – спортивным директором «красно-белых». При этом ходят слухи о том, что «Спартак» ищет замену и для Эшуорта. В общем, ситуация сложная.

«Спартак» может подписать игрока ЦСКА

Трансфер футболиста из ЦСКА в «Спартак» - событие нерядовое. Тем не менее, в прессе говорят о серьёзном интересе «красно-белых» к полузащитнику «армейцев» Хесусу Медине. Сообщалось, что видеть парагвайца в «Спартаке» лично хочет главный тренер команды Гильермо Абаскаль. Испанскому специалисту очень нравится то, как Медина действует в центре поля. Правда, переговорный процесс между московскими топ-клубами пока что не стартовал. Он наверняка получится непростым.

Когда Гвардиола покинет «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола стал первым в истории тренером с двумя треблами. Испанец в завершившемся сезоне выиграл у руля «Манчестер Сити» Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Впереди у Гвардиолы и его команды сложный сезон, ведь после таких успехов иногда сложно найти мотивацию. Между тем, в прессе появилась информация о том, что испанский тренер уже решил, когда он уйдёт из «Манчестер Сити». Гвардиола якобы планирует покинуть клуб летом 2025 года, когда истекает срок его действующего контракта. Поговаривают, что дальше Хосеп может возглавить сборную.

Мбаппе решил обмануть «ПСЖ» и «Реал»

Трансферная сага с Килианом Мбаппе набирает обороты. На неделе футболист выступил с заявлением, в котором сообщил, что давно уведомил «ПСЖ» о нежелании продлевать контракт. Мбаппе настроен провести ближайший сезон в Париже, но футболист явно понимает, что клуб скорее захочет продать его этим летом, чем потерять через год бесплатно. Ходят слухи, что Килиан реализует свой хитрый план с переходом в «Реал» без потери репутации на родине. Год назад форвард продлил контракт с «ПСЖ», но быстро пожалел об этом. Теперь игрок хочет уйти и выставить всё так, будто такова позиция клуба.

Поговаривают, что «Реал» готов сделать предложение по Мбаппе этим летом, хотя «сливочные» о хитром плане игрока не знают – мадридцам просто нужен нападающий после ухода Бензема. Килиан якобы настроен переезжать только в Мадрид, варианты в АПЛ его не привлекают.

Слухи собирал Александр Тихий.