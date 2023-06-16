Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Романа Тугарева, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию об интересе «Крыльев Советов» к футболисту.

- «Крылья Советов» обращались к вам по поводу перехода Тугарева?

- Я не буду ничего комментировать.

В прошлом сезоне Тугарев провел 24 поединка в Российской премьер-лиге, в которых отметился одним голом с пенальти. Контракт 24-летнего полузащитника рассчитан до конца 2025 года. Его трансферный ценник – 1,5 миллиона евро.