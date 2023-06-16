​Клуб РПЛ выбрали мячи на следующий сезон

В следующем чемпионате России команды будут играть мячами от компании Nike. Соответствующее решение было принято в пятницу на общем собрании РПЛ. Об этом рассказывает пресс-служба лиги.

Отмечается, что мячи Nike были выбраны после проведённых тестирований.

Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля. Этот день определён как базовый день первого тура – подробное расписание появится позднее. Титул в новом сезоне снова будет защищать «Зенит», который становился чемпионом страны в каждом из пяти последних сезонов.