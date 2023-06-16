Агент рассказал, в каком случае Карпукас может покинуть «Локомотив»

Агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека столичного «Локомотива» Артёма Карпукаса, высказался относительно интереса к игроку со стороны стамбульского «Галатасарая».

«У Артёма действующий контракт с «Локомотивом». Если клубы договорятся между собой, и будет ситуация, что «Галатасарай» выйдет на «Локомотив», то будем разговаривать. Сейчас говорить не о чем», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Карпукас выступает за «железнодорожников» с 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне Александр провел 34 матча, забил два мяча и отдал один ассист.