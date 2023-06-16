Агент рассказал, от чего зависит будущее Сутормина в «Зените»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, высказался касательно будущего своего клиента в клубе.

«У Алексея контракт с «Зенитом». Но он хочет больше играть, как и любой амбициозный футболист. Останется ли он в «Зените»? Будут решать руководство «Зенита» и те клубы, которые заинтересованы в Алексее», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сутормин выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. Срок контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Алексей сыграл 19 матчей и не отметился голевыми действиями.