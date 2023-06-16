Файзулин: «Я не могу назвать наш «Зенит» 2008 года сильнейшим»

Экс-игрок «Зенита» Виктор Файзулин сравнил питерскую команду образца 2008 года с нынешней.

«Мне сложно сравнить «Зенит»-2008 и нынешний. Не люблю такие вопросы. У нас были хорошие игроки, да и сейчас тоже приличная бригада. Я не могу назвать наш «Зенит» 2008 года сильнейшим. Сложно сказать», - сказал Файзулин, чьи слова на своих страницах приводит Чемпионат.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Что до 2008 года, то тогда «сине-бело-голубым» удалось завоевать Кубок УЕФА. В финале «Зенит» тогда обыграл «Рейнджерс» со счётом 2:0.

Напомним, что в четверг состоялся ретро-матч между «Зенитом» и сборной России образцов 2008 года. Игра завершилась со счётом 1:1.