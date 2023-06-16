Итальянские клубы интересуются двумя игроками «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поведал об интересе итальянских клубов к двум игрокам «красно-белых». Речь идет о нападающем Александре Соболеве и полузащитнике Кристофере Мартинсе.

«В «Спартаке» я верю в Александра Соболева и Кристофера Мартинса. Оба этих игрока смогли бы заиграть в Серии А. Знаю, что к ним есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5», - приводятся слова Камоцци на страницах Sport24.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.