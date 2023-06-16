Клуб РПЛ отказался подписывать Джуджака

Калининградской «Балтике», вышедшей в Премьер-лигу, были предложены услуги венгерского полузащитника Балажа Джуджака, известного в России по выступлениям за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

По информации Legalbet, сам 36-летний хавбек не против вернуться в РПЛ. Балаж согласен играть за 15 тысяч евро в месяц. Впрочем, руководство «Балтики» приняло решение не заключать трудовое соглашение с полузащитником.

Этим летом у Джуджака истекает срок действия контракта с венгерским «Дебреценом». Таким образом, полузащитник может перебраться в другой клуб без денежной компенсации.