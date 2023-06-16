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Европейский клуб сделал предложение Кузяеву

16 Июня 2023 • 12:36 Комментировать (1)

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев получил официальное предложение от стамбульского «Бешикташа». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Ягиза Сабунчуглу.

В трансфере 30-летнего российского футболиста лично заинтересован главный тренер команды Шенол Гюнеш. Согласно данным журналистов Fotomac, турецкий гранд готов платить Кузяеву от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год. Кроме того, Далер может получить 2,5 миллиона в качестве подписного бонуса.

Этим летом у полузащитника истекает срок действия контракта с петербургским клубом. В конце текущего месяца он станет свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Июня 2023 в 13:22
ай.. рискованное дельце.. причем для обеих старон.. надеемся, выгориц.. удачи далерке.. )))
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