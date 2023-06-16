Европейский клуб сделал предложение Кузяеву

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев получил официальное предложение от стамбульского «Бешикташа». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Ягиза Сабунчуглу.

В трансфере 30-летнего российского футболиста лично заинтересован главный тренер команды Шенол Гюнеш. Согласно данным журналистов Fotomac, турецкий гранд готов платить Кузяеву от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год. Кроме того, Далер может получить 2,5 миллиона в качестве подписного бонуса.

Этим летом у полузащитника истекает срок действия контракта с петербургским клубом. В конце текущего месяца он станет свободным агентом.