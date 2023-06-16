В «Урале» ответили, останется ли Помазун

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался касательно будущего голкипера Ильи Помазуна, арендованного у московского ЦСКА.

«Конечно, мы хотим видеть его в нашей команде. Самому Помазуну у нас тоже комфортно. Поживем - увидим. Пока конкретики по этому вопросу нет», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 26-летний голкипер три последних сезона провел в Екатеринбурге. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги вратарь принял участие в 29 поединках, в которых пропустил 45 мячей. В пяти встречах Илья сохранил ворота в неприкосновенности.