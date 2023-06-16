Президент «Урала» поставил команде оценку за сезон

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов дал оценку сезону своей команды.

«По пятибалльной шкале - четыре с минусом. Сезон получился неоднозначный. В целом набрали очков больше, чем в прошлом чемпионате. Выступления в Кубке России можем занести себе в актив», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Урал» набрал 36 баллов и занял 11-е место в турнирной таблице.

Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Это пятый подряд титул для подопечных Сергея Семака. На второй позиции финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».