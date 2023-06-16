Экс-защитник сборной России Денис Колодин назвал игрока РПЛ с самым сильным ударом. По его мнению, им является голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Кто сейчас в РПЛ «пушка страшная»? Всегда говорил, что Игорь Акинфеев. У него самый сильный удар. Он до сих пор голевые раздаёт», - передает слова Колодина издание «Чемпионат».

Акинфеев на протяжении всей своей карьеры выступает за «армейцев». В прошлом сезоне вместе с командой голкипер стал серебряным призером РПЛ и обладателем кубка России.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Акинфеев провел 29 поединков, в которых пропустил 27 мячей.