Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колодин назвал игрока РПЛ с самым сильным ударом

16 Июня 2023 • 11:48 Комментировать

Экс-защитник сборной России Денис Колодин назвал игрока РПЛ с самым сильным ударом. По его мнению, им является голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Кто сейчас в РПЛ «пушка страшная»? Всегда говорил, что Игорь Акинфеев. У него самый сильный удар. Он до сих пор голевые раздаёт», - передает слова Колодина издание «Чемпионат».

Акинфеев на протяжении всей своей карьеры выступает за «армейцев». В прошлом сезоне вместе с командой голкипер стал серебряным призером РПЛ и обладателем кубка России.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Акинфеев провел 29 поединков, в которых пропустил 27 мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Денис Колодин Игорь Акинфеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
12:02 · Чемпионаты
Агент Морелоса отреагировал на новость об интересе «Спартака»
12:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересовался колумбийским нападающим Морелосом, но решил отказаться от футболиста
11:48 · Россия. Премьер-лига
Колодин назвал игрока РПЛ с самым сильным ударом
11:43 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» подтвердили интерес к Зиньковскому
11:42 · Россия. Первая лига
«Уфа» объявила об уходе Темникова официально
11:24 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Смолов талантливее Дзюбы»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Тьяго Силва: «Шесть месяцев в России – один из самых худших периодов моей жизни» 1
11:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Медины: «У Хесуса нет предложений, как нет и интереса от других клубов»
10:53 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что этим летом клуб больше не будет продавать своих футболистов
10:46 · Россия. Первая лига
Болельщики хабаровского СКА посоревновались с фанатами других клубов-участников Кубка России
10:35 · Россия. Премьер-лига
Мутко: «Спартак» - самый популярный клуб России» 1
10:32 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Способны ли мы бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно!»
10:24 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о переговорах с «Динамо» по Личке
10:21 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Российский паспорт? У меня и без него нет проблем с проживанием»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Нагорных считает, что Слуцкий повлиял на переход Дзюбы в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем