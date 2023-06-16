В «Локомотиве» подтвердили интерес к Зиньковскому

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался касательно интереса к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

«У нас в лиге таких игроков, как Зиньковский, обладающих такими качествами, не так много. Конечно, хотели бы видеть у нас футболистов подобного уровня обученности и мастерства», - приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Зиньковский перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро. Контракт 27-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до середины 2027 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Антон провел 28 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.