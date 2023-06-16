Тьяго Силва: «Шесть месяцев в России – один из самых худших периодов моей жизни»

Бразильский защитник Тьяго Силва, правами на которого владеет лондонский «Челси», рассказал о самом тяжелом периоде своей карьеры.

«Я провел в России шесть месяцев. Это был один из худших периодов моей жизни. Не знал, смогу ли снова играть в футбол. Мне хотели сделать операцию на легких, я каждый день принимал лекарства и совершал прогулки. Со временем я смог вернуться к игре в футбол и осуществить свою мечту. Как только преодолел этот этап, я понял, что одержу победу. Я воплотил мечту и выиграл много трофеев», - передает слова бразильца пресс-служба «пенсионеров».

Контракт 38-летнего центрального защитника с «Челси» рассчитан до середины следующего года.