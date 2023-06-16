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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тьяго Силва: «Шесть месяцев в России – один из самых худших периодов моей жизни»

16 Июня 2023 • 11:09 Комментировать (1)

Бразильский защитник Тьяго Силва, правами на которого владеет лондонский «Челси», рассказал о самом тяжелом периоде своей карьеры.

«Я провел в России шесть месяцев. Это был один из худших периодов моей жизни. Не знал, смогу ли снова играть в футбол. Мне хотели сделать операцию на легких, я каждый день принимал лекарства и совершал прогулки. Со временем я смог вернуться к игре в футбол и осуществить свою мечту. Как только преодолел этот этап, я понял, что одержу победу. Я воплотил мечту и выиграл много трофеев», - передает слова бразильца пресс-служба «пенсионеров».

Контракт 38-летнего центрального защитника с «Челси» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
16 Июня 2023 в 12:07
если не ошибаюсь именно врачи Динамо поставили его на ноги, и он смог продолжить карьеру и потом добился таких успехов. неплохо было бы этот нюанс добавить в статью, а то заголовок слишком пессимистичный.
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