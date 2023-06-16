Мутко: «Спартак» - самый популярный клуб России»

Экс-глава РФС Виталий Мутко высказался о московском «Спартаке», назвав «красно-белых» самым популярным клубом в России.

«Спартак» - самый популярный клуб России. Последние годы всегда борется за призовые места. Сейчас сложно оценить политику «Спартака». Самое главное, что есть экономическая основа - у них есть «Лукойл». Желаю «Спартаку» удачи!» - передает слова Мутко издание «Чемпионат».

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Спартак» стал бронзовым призером турнира. На втором месте финишировал московский ЦСКА, а чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».