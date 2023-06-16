В «Оренбурге» высказались о переговорах с «Динамо» по Личке

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», поведал об уходе главного тренера команды Марцела Лички в московское «Динамо».

«Мы не делали официальных заявлений. Если их не было, значит Личка не покинул клуб. Не знаю, насколько вероятно, что клуб покинет весь штаб Марцела. Я в этом не участвую. Знаю, что процесс идет», - приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Личка занимает пост главного тренера «Оренбурга» с лета 2020 года. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги команда заняла седьмое место в турнирной таблице.