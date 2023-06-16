Жирков ответил, доволен ли своей карьерой

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о том, как оценивает свою футбольную карьеру.

«Могло быть лучше, могло быть хуже, мог вообще не заиграть, так что думать, как бы оно было… Лучше так, как сложилось. Собой доволен не до конца, я всегда был не до конца собой доволен», - цитирует Юрия издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, что на клубном уровне Жирков поиграл за ЦСКА, «Динамо», «Анжи», «Зенит» и лондонский «Челси». Его последним местом работы были «Химки».

В составе сборной России Юрий провел 104 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.