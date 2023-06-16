Раскрыт срок контракта Ярошика с «Оренбургом»

Чешский специалист Иржи Ярошик близок к трудоустройству в Российской премьер-лиге. Согласно данным журналистов «РБ Спорта», в ближайшее время тренер заключит контракт с «Оренбургом». Срок контракта будет рассчитан на два года.

Вместе с командой Ярошик отправится на тренировочные сборы в Турцию. Сообщается, что в тренерский штаб Иржи может войти бывший футболист московского «Спартака» Мартин Йиранек.

Напомним, что Марцел Личка, который руководил командой в прошлом сезоне, перейдет на работу в московское «Динамо».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Оренбург» финишировал на седьмом месте.