Камоцци: «Сперцян уже давно готов к отъезду в Европу»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о дальнейшей карьере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«По игре и качествам Сперцян уже давно готов к отъезду в Европу. Им уже давно интересуются европейские команды, он может там с ходу заиграть, как Кварацхелия. Нет смысла тянуть с этим», - приводятся слова Камоцци на страницах издания «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны немецких клубов и «Аякса».

В завершившемся сезоне Эдуард принял участие в 41 поединке за «быков», отметившись 14 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Его трансферный ценник – 12 миллионов евро.