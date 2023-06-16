Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Сперцян уже давно готов к отъезду в Европу»

16 Июня 2023 • 09:48 Комментировать

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о дальнейшей карьере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«По игре и качествам Сперцян уже давно готов к отъезду в Европу. Им уже давно интересуются европейские команды, он может там с ходу заиграть, как Кварацхелия. Нет смысла тянуть с этим», - приводятся слова Камоцци на страницах издания «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны немецких клубов и «Аякса».

В завершившемся сезоне Эдуард принял участие в 41 поединке за «быков», отметившись 14 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Его трансферный ценник – 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Франко Камоцци Эдуард Сперцян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
10:35 · Россия. Премьер-лига
Мутко: «Спартак» - самый популярный клуб России»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Способны ли мы бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно!»
10:24 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о переговорах с «Динамо» по Личке
10:21 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Российский паспорт? У меня и без него нет проблем с проживанием»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Нагорных считает, что Слуцкий повлиял на переход Дзюбы в «Локомотив»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Жирков ответил, доволен ли своей карьерой
09:54 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт срок контракта Ярошика с «Оренбургом»
09:52 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» намерен подписать защитника «Крузейро»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Сперцян уже давно готов к отъезду в Европу»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити»
09:33 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали, при каком условии отпустят Баринова в другой клуб
09:19 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил об уходе тренера Никитина официально
08:43 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА сообщили, когда начнутся летние сборы
08:37 · Россия. Премьер-лига
Федотов раскрыл статус Акинфеева в ЦСКА
07:15 · Россия. Премьер-лига
Защитник сборной Украины Зинченко: Никогда не пожму руку россиянину 6
Все новости
Рекомендуем