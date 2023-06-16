Петржела: «Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова гендиректора «сине-бело-голубых» Александра Медведева о том, что нынешний состав команды мог бы достойно конкурировать в Лиге чемпионов.

«Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Ман Сити». Они несколько лет играли в ЛЧ и ЛЕ, и им никогда не везло. Поэтому не верю, что они могли бы выиграть у топ-клубов», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги «Зенит» под руководством Сергея Семака досрочно стал чемпионом.