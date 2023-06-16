В ЦСКА сообщили, когда начнутся летние сборы

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов поведал о том, когда состоятся летние тренировочные сборы команды.

«Планировали начинать 24 июня, но на днях внесли изменения. Приступим к работе 26 июня. Первый контрольный матч проведём 4 июля, второй и последний в это межсезонье - 8-го. Сборники приедут 1 июля», - приводятся слова Федотова на страницах издания Bobsoccer.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА финишировал на втором месте. Подопечные Федотова добились успеха в Кубке страны, победив в финальном поединке «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).