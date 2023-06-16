Федотов раскрыл статус Акинфеева в ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о капитане и голкипере команды Игоре Акинфееве.

«У Игоря статус вожака команды. Лидерские качества в магазине не купишь. Игорь - вожак по натуре. Вся команда это знает, ощущает и ценит. Его слова всегда действительно важны», - приводит слова специалиста издание Bobsoccer.

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей своей карьеры, он защищает цвета «армейцев» с 2003 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний вратарь принял участие в 29 матчах, в которых пропустил 27 мячей. В 11 играх он сохранил ворота в неприкосновенности.