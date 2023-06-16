Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник сборной Украины Зинченко: Никогда не пожму руку россиянину

16 Июня 2023 • 07:15 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что никогда не пожмёт руку россиянину.

«Да, можно сказать, что они ничего не делают против нас. Но всё наоборот! Они не никак не реагируют на то, что происходит в мире.

Если они все молчат, потому что боятся, то мне жаль их. Никогда не называйте нас братьями, как вы делали это ранее», - заявил Зинченко в разговоре с журналистом Пирсом Морганом.

Напомним, что в период с 2014 по 2016 год 26-летний уроженец Житомирской области выступал за «Уфу», после чего перешёл в «Манчестер Сити» за 2,25 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
07:15 · Россия. Премьер-лига
Защитник сборной Украины Зинченко: Никогда не пожму руку россиянину
07:02 · Россия. Премьер-лига
«Ньюкасл» отказался от идеи купить Сперцяна слухи
00:26 · Россия. Премьер-лига
Сёмин уверен, что из Жиркова вырастет отличный тренер
00:03 · Россия. Премьер-лига
Семшов – о ретроматче: «Ничья – самый лучший результат для болельщиков»
15 Июня
23:14 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нашёл замену Таварешу в «Сочи» слухи
23:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв уверен, что Ярошик будет успешен в «Оренбурге»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Алпатов возглавит дубль «Динамо»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Шалимов высказался о возможном переходе Лички в «Динамо»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Алдонин – о ретроматче: «Классные эмоции и встреча с партнёрами по сборной»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Габулов заявил, что ретро-матчи не должны проводиться часто
22:36 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Жиров присоединится к «Балтике» 20 июня» слухи
22:33 · Россия. Премьер-лига
Бородюк считает, что из Мостового получится хороший тренер
22:24 · Россия. Премьер-лига
Ямайский легионер «Спартака» отличился за свою сборную
22:23 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов – о ретро-матче: «Когда делал последний рывок, думал, что умру»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Александр Медведев: «Пенальти для всех кроме Акинфеева — лотерея»
Все новости
Рекомендуем