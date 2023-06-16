Защитник сборной Украины Зинченко: Никогда не пожму руку россиянину

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что никогда не пожмёт руку россиянину.

«Да, можно сказать, что они ничего не делают против нас. Но всё наоборот! Они не никак не реагируют на то, что происходит в мире.

Если они все молчат, потому что боятся, то мне жаль их. Никогда не называйте нас братьями, как вы делали это ранее», - заявил Зинченко в разговоре с журналистом Пирсом Морганом.

Напомним, что в период с 2014 по 2016 год 26-летний уроженец Житомирской области выступал за «Уфу», после чего перешёл в «Манчестер Сити» за 2,25 миллиона евро.