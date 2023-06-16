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«Ньюкасл» отказался от идеи купить Сперцяна слухи

16 Июня 2023 • 07:02 Комментировать

«Ньюкасл» отказался от идеи купить полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

Как сообщает Metaratings.ru, английский клуб вёл переговоры с представителями игрока, однако было принято решение отказаться от этой идеи, так как «сороки» посчитали нецелесообразным покупать игрока из Российской премьер-лиги.

Контракт 23-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сперцян принял участие в 41 игре во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Краснодар Эдуард Сперцян
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