«Ньюкасл» отказался от идеи купить полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

Как сообщает Metaratings.ru, английский клуб вёл переговоры с представителями игрока, однако было принято решение отказаться от этой идеи, так как «сороки» посчитали нецелесообразным покупать игрока из Российской премьер-лиги.

Контракт 23-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сперцян принял участие в 41 игре во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами партнёрам по команде.