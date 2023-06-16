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Сёмин уверен, что из Жиркова вырастет отличный тренер

16 Июня 2023 • 00:26 Комментировать

Ветеран отечественного тренерского дела Юрий Сёмин полагает, что бывший игрок сборной России Юрий Жирков сделал правильный выбор, отправившись обучаться на тренера.

«Полностью поддерживаю его решение, он провёл большую и насыщенную карьеру. Я бы назвал его игроком высочайшего уровня, всё же не просто так зовут в «Челси», - делится Сёмин для RT.

О том, что Жирков планирует стать тренером, стало известно в четверг, 15 июня.

Ранее шансы Жиркова добиться успеха в этом непростом деле оценил его бывший наставник в столичном ЦСКА Валерий Газзаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Юрий Жирков
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