Сёмин уверен, что из Жиркова вырастет отличный тренер

Ветеран отечественного тренерского дела Юрий Сёмин полагает, что бывший игрок сборной России Юрий Жирков сделал правильный выбор, отправившись обучаться на тренера.

«Полностью поддерживаю его решение, он провёл большую и насыщенную карьеру. Я бы назвал его игроком высочайшего уровня, всё же не просто так зовут в «Челси», - делится Сёмин для RT.

О том, что Жирков планирует стать тренером, стало известно в четверг, 15 июня.

Ранее шансы Жиркова добиться успеха в этом непростом деле оценил его бывший наставник в столичном ЦСКА Валерий Газзаев.