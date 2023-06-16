После Месси Париж со скандалом покидает Мбаппе, Чалов и Кузяев – главные цели турецких грандов: все трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Третья рабочая неделю июня украшена матчами сборных, команды бьются в квалификации Евро-2024. На это время трансферная активность чуть поутихла, но и после переезда Месси в США хватает новостей. Новый клуб Карима Бензема сманивает звёзд на Ближний Восток, а Турция вовсю работает на российском футбольном рынке. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Турция переманивает российских футболистов

Раньше эти трансферы показались бы ненужными, но отсутствие еврокубков меняет диспозицию. Менять «Зенит» или ЦСКА на «Бешикташ» - сомнительное повышение, но когда в бонусы добавляется Лига чемпионов, то и мотивация совсем другая. Правда, из-за дополнительных аргументов турецкие клубы наглеют.

Фёдор Чалов, проведший прекрасный сезон в ЦСКА, стал главной трансферной целью «Фенербахче» и «Галатасарая», уверяет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Контракт российского нападающего истекает через год, так что сторговаться с «армейцами» можно. Если, конечно, турки не станут неадекватно сбивать цену, как в случае с Дмитрием Бариновым. Напомним, что за полузащитника «Локомотива» они предлагали 1,2 миллиона евро.

Ситуация с Далером Кузяевым ещё более простая. Контракт полузащитника с «Зенитом» истёк, забрать футболиста можно на свободном трансфере. Самый активный интерес проявляет «Бешикташ», согласно турецкой прессе, называют контракт по схеме 2+1 и окладом в два миллиона евро. Поговаривают, что многие турецкие клубы предложили контракт Кузяеву, но он ждёт предложение от участника Лиги чемпионов.

«Арис» желает оставить Кокорина

Давно не бороздил инфополе Александр Кокорин. Звание лучшего игрока чемпионата Кипра и золотые медали не стали триггером для «Фиорентины». Итальянцы не планируют возвращать Александра. Зато нынешний клуб очень хочет продолжить сотрудничество. Агент Александра Кокорина уверяет, что у «Ариса» есть чёткое желание выкупить трансфер, работа в этом направлении ведётся. Доволен Кипром и сам Кокорин, за которого «Фиорентина» просит миллион евро.

Европейские чемпионаты

«ПСЖ» распадается на части

В последние два сезона все только и говорили о звёздном трио, которое собрал «ПСЖ»: Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе. Ожиданий эта связка не оправдал и теперь уверенно распадается. Лионель Месси первым завершил трансферную сагу, подписав контракт с «Интером» из Майами. Неймара парижане всё пытаются продать, но пока безуспешно. Однако вопрос считается решённым, болельщики не хотят видеть бразильца в клубе, руководство тоже не в восторге от постоянных травм и карнавалов.

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Самый шумный движ устроил Килиан Мбаппе. Он вдруг заявил, что не собирается продлевать контракт с «ПСЖ». Форвард сборной Франции решил отработать оставшийся год и покинуть Париж свободным агентом. Естественно, в клубе такое решение восприняли в штыки. Руководство «ПСЖ» не собирается терять форварда бесплатно и готово расстаться с Мбаппе уже этим летом. Килиан выставлен на трансфер и волен искать себе новый клуб, но кому-то придётся серьёзно потратиться. СМИ сообщают, что такую гонку интересов выдержит только мадридский «Реал».

Лукаку отказался стать одноклубником Бензема

В последнее время Ближний Восток пачками сманивает звёзд европейского футбола, так что новость об отказе богатейшему «Аль-Хилялю» воспринимается как нечто неожиданное. Клуб, который только что подписал Карима Бензема и почти оформил трансфер Нголо Канте, предложил Ромелу Лукаку очень щедрые условия – 25 миллионов евро за сезон. Но получил решительный отказ. Форвард сборной Бельгии намерен остаться в Европе, а точнее, в миланском «Интере».

Сейчас Лукаку принадлежит «Челси», но и в Англию он тоже возвращаться не хочет. Ромелу просит «Интер» договориться с лондонцами об очередной аренде. Дополнительным лотом в этой сделке, скорее всего, станет Калиду Кулибали, который тоже не прижился в Англии и хочет обратно в Италию.