Московский «Спартак», вероятно, заменит порвавшего крестообразную связку Томаша Тавареша Артёмом Макарчуком. Такую информацию по своим каналам даёт инсайдер Иван Карпов.

«Теперь в московском клубе решили скорректировать трансферные планы и сделать упор на поиск левого защитника. Один из кандидатов — Макарчук», - пишет Карпов, добавляя, что ранее «красно-белые» уже интересовались этим игроком.

Макарчуку 27 лет, он выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. Трудовым соглашением с южанами универсальный фланговый защитник связан до окончания следующего сезона.

Напомним, печальная новость для болельщиков «красно-белых» из стана молодёжной сборной Португалии пришла в четверг днём. Защитник Томаш Тавареш получил одну из тяжелейших травм для каждого футболиста – разрыв крестообразной связки колена. Восстанавливаются после такого обычно не менее полугода.