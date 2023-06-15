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«Спартак» нашёл замену Таварешу в «Сочи» слухи

15 Июня 2023 • 23:14 Комментировать

Московский «Спартак», вероятно, заменит порвавшего крестообразную связку Томаша Тавареша Артёмом Макарчуком. Такую информацию по своим каналам даёт инсайдер Иван Карпов.

«Теперь в московском клубе решили скорректировать трансферные планы и сделать упор на поиск левого защитника. Один из кандидатов — Макарчук», - пишет Карпов, добавляя, что ранее «красно-белые» уже интересовались этим игроком.

Макарчуку 27 лет, он выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. Трудовым соглашением с южанами универсальный фланговый защитник связан до окончания следующего сезона.

Напомним, печальная новость для болельщиков «красно-белых» из стана молодёжной сборной Португалии пришла в четверг днём. Защитник Томаш Тавареш получил одну из тяжелейших травм для каждого футболиста – разрыв крестообразной связки колена. Восстанавливаются после такого обычно не менее полугода.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи Артём Макарчук трансферы футбола - лето 2023
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