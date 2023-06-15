Пономарёв уверен, что Ярошик будет успешен в «Оренбурге»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что приход на пост главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика не обусловлен риском. Скорее наоборот, южноуральцы и дальше продолжат показывать достойную игру уже при другом чешском специалисте.

«Он был очень умным футболистом, который склонен к получению новых знаний. Я общался с ним — приятный парень. У него жена русская, и ему легко дается русский язык», - делится Пономарёв «РБ Спорт».

Напомним, что, судя по последним новостям, нынешний главный тренер «Оренбурга» и также чех по национальности Марцел Личка уже почти возглавил «Динамо», прихватив с собой своих ассистентов и помощников. В качестве замены Личке на пост рулевого уральцев будет приглашён Ярошик.