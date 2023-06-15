Алпатов возглавит дубль «Динамо»

Молодой российский тренер Павел Алпатов в следующем сезоне будет работать с дублем московского «Динамо».

На этом посту специалист, ранее входивший в тренерский штаб Сандро Шварца и Славиши Йокановича, заменит Александра Кульчия, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что при Алпатове «Динамо» завершало прошедший сезон в РПЛ. При нём «бело-голубые» сыграли в трёх матчах с 28 по 30 тур, разгромив московское «Торпедо» (3:0) и проиграв дома «Локомотиву» (2:4), а в гостях – «Оренбургу» (0:3).

Ранее сообщалось, что Марцел Личка, который, по слухам, уже вот-вот возглавит «Динамо», привезёт с собой с Южного Урала в Москву ещё четырёх помощников.