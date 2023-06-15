Шалимов высказался о возможном переходе Лички в «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов высказал свое мнение относительно возможного перехода Марцела Лички в московское «Динамо».

Шалимов отметил, что он полностью одобряет работу Лички в «Оренбурге» за последние два сезона, поскольку там была сформирована хорошая команда.

Отвечая на вопрос о возможном звонке из «Оренбурга», Шалимов шутливо отметил, что на искусственном поле он точно знает, что делать, так как провел большую часть своей футбольной карьеры на таких покрытиях.

«Игроки в «Динамо» посложнее для управления, чем в «Оренбурге», – заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».