32-летний российский защитник Александр Жиров, судя по слухам, всё ближе к возвращению в Российскую премьер-лигу. На него, напомним, претендует новичок лиги – калининградская «Балтика».

По информации «РБ Спорт», прибытие футболиста в команду состоится уже через четыре дня – 20 июня. А контракт, который свяжет Жирова с балтийцами, будет рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на один.

Последние пять лет карьеры российский защитник выступает во втором по силе дивизионе Германии в клубе «Зандхаузен». В минувшем сезоне он вышел на поле в 36 официальных матчах за свой клуб, забив четыре гола.

Ранее в России воспитанник барнаульского «Динамо» выступал за свой родной клуб, астраханский «Волгарь», «Томь», «Краснодар», «Анжи» и «Енисей».

Защитник «Зандхаузена» Жиров может продолжить карьеру в «Балтике»