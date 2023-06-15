Бородюк считает, что из Мостового получится хороший тренер

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Боролюк после ретро-матча, в котором питерский «Зенит» сыграл вничью со сборной России со счётом 1:1, высказался о перспективах Александра Мостового в тренерской деятельности.

Специалист отметил, что Мостовой провёл прекрасный матч с тренерским штабом сборной России, что является еще одним шагом для получения лицензии.

«Перспективы у него очень хорошие, он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер. Посмотрим, какую команду он примет», - приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

Напомним, что в мае этого года Мостовой успешно подал документы для обучения в академии РФС на получение лицензии тренера.