Ямайский легионер «Спартака» отличился за свою сборную

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон оформил гол в составе национальной сборной Ямайки. В четверг ямайцы проводят товарищескую игру против сборной Катара, Николсон на 61-й минуте спарринга реализовал 11-метровый удар.

Правда, гол Николсона не помог команде Ямайки избежать поражения от катарцев. Карибские футболисты проиграли – 1:2.

Напомним, что Николсон в прошедшем сезоне сыграл за «Спартак» в 27 официальных матчах. На его счету четыре забитых гола и две голевые передачи.

Текущее трудовое соглашение ямайца с «красно-белыми» действует ещё три года.

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