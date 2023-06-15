Билялетдинов – о ретро-матче: «Когда делал последний рывок, думал, что умру»

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о прошедшем ретро-матче, в которым встречались питерский «Зенит» и сборная России образцов 2008 года.

Экс-игрок сборной России отметил, что психологически никто не хотел уступать, и все игроки были рады встретиться друг с другом, при этом поиграв в такой невероятной атмосфере.

«Сегодня набегался, на пять минут последних не хватило. Просил замену, через три минуты меня заменили. Когда делал последний рывок, думал, что умру», - заявил Билялетдинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а авторами забитых мячей стали Евгений Алдонин и Павел Погребняк.