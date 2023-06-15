Александр Медведев: «Пенальти для всех кроме Акинфеева — лотерея»

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев высказался о прошедшем ретро-матче между командой с берегов Невы и сборной России образцов 2008 года.

Спортивный деятель отметил, что матч получился боевым, и у него присутствует ощущение, что именитые игроки до сих пор продолжают выступать на высоком уровне.

«Предлагали пробить пенальти. Почему отказались от пенальти? Зачем портить кому-то настроение? Пенальти для всех кроме Акинфеева — лотерея», - заявил Медведев журналистам.

Напомним, что встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» завершилась вничью со счётом 1:1. Голами отметились Евгений Алдонин и Павел Погребняк.