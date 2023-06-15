Глава селекционного отдела бразильского «Интернасьонала» Дейв Бандейра в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что в московском ЦСКА начали процесс выкупа прав на бразильского защитника Мойзеса.

«Да, это правда. ЦСКА сделал ход, сейчас всё обсуждается. Ждите информацию», - рассказал нашему корреспонденту Бандейра.

Напомним, что 28-летний левый защитник пришёл в ЦСКА в августе прошлого года. В рамках аренды ему удалось стать одним из игроков основы «красно-синих», записав себе в актив 36 проведённых матчей в минувшем сезоне в рамках РПЛ и Кубка России.

ЦСКА близок к выкупу Мойзеса