Владимир Габулов – о ретроматче: «Ребята старались, думаю, футбол удался»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов стал одним из участников прошедшего накануне в Санкт-Петербурге ретроматча. В нём против команды России образца 2008 года вышел питерский «Зенит» в составе тех же самых времён. Команды обменялись голами и свели ностальгическую игру к ничьей.

«Думаю, футбол получился — ребята старались. Конечно, они все не в идеальной форме, как в былые времена, но старались сделать футбольный праздник», - делится Габулов с «Чемпионатом».

Напомним, что Габулов был одним из голкиперов того состава сборной России, который боролся на выход на исторический чемпионат Европы 2008 года. Также экс-голкипер был в заявке и на финальную часть первенства.

Ретроматч сборной России и «Зенита» завершился ничьей