Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владимир Габулов – о ретроматче: «Ребята старались, думаю, футбол удался»

15 Июня 2023 • 22:00 Комментировать

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов стал одним из участников прошедшего накануне в Санкт-Петербурге ретроматча. В нём против команды России образца 2008 года вышел питерский «Зенит» в составе тех же самых времён. Команды обменялись голами и свели ностальгическую игру к ничьей.

«Думаю, футбол получился — ребята старались. Конечно, они все не в идеальной форме, как в былые времена, но старались сделать футбольный праздник», - делится Габулов с «Чемпионатом».

Напомним, что Габулов был одним из голкиперов того состава сборной России, который боролся на выход на исторический чемпионат Европы 2008 года. Также экс-голкипер был в заявке и на финальную часть первенства.

Ретроматч сборной России и «Зенита» завершился ничьей

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Владимир Габулов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
22:05 · Россия. Премьер-лига
«Коринтианс» удивлён словам Медведева о выкупе Мантуана
22:00 · Россия. Премьер-лига
Владимир Габулов – о ретроматче: «Ребята старались, думаю, футбол удался»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Колодин подвёл итоги ретро-матча между «Зенитом» и сборной России
21:34 · Кубок России
Кузнецов – о формате Кубка России: Бред какой-то 1
21:34 · Россия. Премьер-лига
Лунёв: «Меня не посещали мысли о завершении карьеры»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Колодин – о ретро-матче: Не знаю, зачем я подписался под это
21:09 · Россия. Премьер-лига
Жирков высказался об участии в ретро-матче
21:08 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Ростов» прыгнул выше головы»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Обычно хорошие тренеры – это бывшие игроки атаки»
20:36 · Кубок России
Сёмин: Новый формат Кубка России чересчур сложный
20:31 · Россия. Премьер-лига
«Факелу», помимо Беленова, интересен ещё один вратарь
20:24 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зандхаузена» Жиров может продолжить карьеру в «Балтике»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что «Динамо» долго тянуло с приглашением Лички
20:15 · Россия. Премьер-лига
Масалитин – о возможном переходе Медины в «Спартак»: «Есть предложения, от которых нельзя отказаться»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Вместе с Личкой в «Динамо» придут ещё четыре специалиста
Все новости
Рекомендуем