Колодин подвёл итоги ретро-матча между «Зенитом» и сборной России

Бывший футболист московского «Динамо» Денис Колодин подвел итоги ретро-матча, в котором встречались питерский «Зенит» и сборная Росси образцов 2008 года.

Экс-игрок сборной России выразил благодарность организаторам, заверив, что всё прошло на высшем уровне.

«Такие игры должны заканчиваться боевой ничьей, чтобы никто не расстраивался. Здесь товарищеский матч, пусть он заканчивается дружбой», - заявил Колодин журналистам.

Напомним, что встреча завершилась ничейным исходом со счётом 1:1. На гол Евгения Алдонина точным ударом ответил Павел Погребняк.