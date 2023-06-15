Ретроматч сборной России и «Зенита» завершился ничьей

В четверг вечером на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге миром завершился ностальгический ретроматч - 1:1. В нём, напомним, друг против друга сразились сборная России и питерский «Зенит». Обе команды максимально попытались собрать составы образца 2008 года.

Счёт игры на 45-й минуте открыла команда России – отличился бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин. Во втором тайме свой гол забили и бывшие зенитовцы – на 56-й минуте отличился экс-форвард «сине-бело-голубых» Павел Погребняк.

Напомним, что игра была посвящена трём грандиозным достижениям российского футбола 15-летней давности. Весной 2008 года питерский «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА, а позже летом взял и Суперкубок. А сборная России на Евро-2008 завоевала исторические бронзовые медали.