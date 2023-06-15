Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ретроматч сборной России и «Зенита» завершился ничьей

15 Июня 2023 • 21:44 Комментировать (1)

В четверг вечером на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге миром завершился ностальгический ретроматч - 1:1. В нём, напомним, друг против друга сразились сборная России и питерский «Зенит». Обе команды максимально попытались собрать составы образца 2008 года.

Счёт игры на 45-й минуте открыла команда России – отличился бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин. Во втором тайме свой гол забили и бывшие зенитовцы – на 56-й минуте отличился экс-форвард «сине-бело-голубых» Павел Погребняк.

Напомним, что игра была посвящена трём грандиозным достижениям российского футбола 15-летней давности. Весной 2008 года питерский «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА, а позже летом взял и Суперкубок. А сборная России на Евро-2008 завоевала исторические бронзовые медали.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Zenituwka
15 Июня 2023 в 21:57
Как обычно жить прошлым, плевав на настоящее и не думая о будущем. Тьфу мля..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
22:05 · Россия. Премьер-лига
«Коринтианс» удивлён словам Медведева о выкупе Мантуана
22:00 · Россия. Премьер-лига
Владимир Габулов – о ретроматче: «Ребята старались, думаю, футбол удался»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Колодин подвёл итоги ретро-матча между «Зенитом» и сборной России
21:34 · Кубок России
Кузнецов – о формате Кубка России: Бред какой-то 1
21:34 · Россия. Премьер-лига
Лунёв: «Меня не посещали мысли о завершении карьеры»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Колодин – о ретро-матче: Не знаю, зачем я подписался под это
21:09 · Россия. Премьер-лига
Жирков высказался об участии в ретро-матче
21:08 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Ростов» прыгнул выше головы»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Обычно хорошие тренеры – это бывшие игроки атаки»
20:36 · Кубок России
Сёмин: Новый формат Кубка России чересчур сложный
20:31 · Россия. Премьер-лига
«Факелу», помимо Беленова, интересен ещё один вратарь
20:24 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зандхаузена» Жиров может продолжить карьеру в «Балтике»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что «Динамо» долго тянуло с приглашением Лички
20:15 · Россия. Премьер-лига
Масалитин – о возможном переходе Медины в «Спартак»: «Есть предложения, от которых нельзя отказаться»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Вместе с Личкой в «Динамо» придут ещё четыре специалиста
Все новости
Рекомендуем