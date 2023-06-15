Лунёв: «Меня не посещали мысли о завершении карьеры»

В конце прошедшего сезона российский голкипер Андрей Лунёв покинул состав леверкузенского «Байера». 31-летний голкипер заявил, что его, несмотря на отсутствие игровой практики в Германии, даже не посещали мысли о том, чтобы закончить с футболом на профессиональном уровне.

«Вообще не посещали такие мысли. Мне делали операцию на ноге — там просто проволоку вставили и все нормально», - рассказал Лунёв для «Матч ТВ».

Напомним, что российский голкипер в минувшем сезоне провёл лишь один официальный матч. Он оказался неудачным – «фармацевты» с ним в воротах проиграли «Аугсбургу» - 1:2.

Ранее вратарь заявил, что не жалеет о попытке попробовать свои силы в Германии.