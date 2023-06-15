Колодин – о ретро-матче: Не знаю, зачем я подписался под это

Бывший футболист московского «Динамо» Денис Колодин высказался об участии в ретро-матче между питерским «Зенитом» и национальной сборной России образцов 2008 года.

Экс-игрок сборной России отметил, что у него не осталось никаких сил, ведь он не играл на протяжении последних пяти лет, и не понимает, зачем подписался на эту игру.

«Сейчас вообще нет сил. У Габулова спину прихватило после первого сейва? Старость не радость. Дорогу молодым», - приводит слова Колодина «Чемпионат».

Напомним, что данная встреча посвящена 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям российской сборной на чемпионате Европы.