Бывший футболист питерского «Зенита» Юрий Жирков высказался об участии в ретро-матче между командой с берегов Невы и национальной сборной России образцов 2008 года.

«Давно бутсы не надевал. Не тянет ли в футбол? Нет. Сейчас я на поле, и в таких матчах, в принципе, возможно», - приводит слова Жиркова Sport24.

Напомним, что 39-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры летом прошлого года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».

Жирков также выступал за лондонский «Челси», московские ЦСКА и «Динамо», а также за махачкалинский «Анжи».