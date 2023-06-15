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Балахнин: «Ростов» прыгнул выше головы»

15 Июня 2023 • 21:08 Комментировать

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин оценил сезон-2022/23 в исполнении донской команды. Его подопечные Валерия Карпина, напомним, едва не завершили в первой тройке – но ближе к последним турам покинули и её и оказались на четвёртой позиции, проиграв борьбу за медали ЦСКА и «Спартаку».

«Как и сам Валерий Карпин говорил, результат оказался выше ожиданий. В следующем году подтянутся те команды, что были ниже таблицы – сохранить такой результат будет сложно – нужны кардинальные усиления, пока что «Ростов» прыгнул выше своей головы», - цитирует Балахнина «Газета.Ру».

Ранее «Ростов» покинул известный российский форвард Дмитрий Полоз. Балахнин дал свою оценку уходу футболиста из стана «жёлто-синих».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин
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